ونشر "الفيفا" على موقعه الإلكتروني أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد كشف عن نظام بطولة كأس العرب التي ستنظمها قطر، والتي تعد بروفة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.
وأكد الفيفا أن البطولة ستشهد مشاركة 22 منتخبا عربيا من قارتي أفريقيا (12 منتخبا)، وآسيا (10 منتخبات)، وبأن جميع الفرق العربية قد أعلنت موافقتها على المشاركة في كأس البطولة العربية 2021، والتي ستقام في 7 من أصل 8 ملاعب ستقام عليها فعاليات كأس العالم 2022.
ونقل موقع الفيفا على لسان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد:
نحن على ثقة بأن بطولة كأس العرب لكرة القدم ستساعد في إثارة وحماس جميع أنحاء المنطقة العربية، قبل استضافة كأس العالم، الأولى فيالشرق الأوسط والعالم العربي، في عام 2022.
وأكد "الفيفا" أن الفرق المشاركة الـ 22، هي: مصر، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تعقد بقطر وبمشاركة مصرية.. "فيفا" يكشف نظام بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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