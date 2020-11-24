أحدها يتعلق بالبنك المركزي... الملك سلمان يصدر مجموعة قرارات

ووافق المجلس خلال انعقاده على اعتماد نظام البنك المركزي السعودي، ليحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل "مؤسسة النقد العربي السعودي" والمعروفة اختصارا أيضا باسم "ساما"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما قرر مجلس الوزراء تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33)، ووافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.

ووافق أيضا على ضوابط خدمة "فرجت" التي تقدم عن طريق منصة "أبشر" الإلكترونية وهي تتيح المساهمة في السداد ـ جزئياً أو كلياً ـ عن محبوس بذاته، أو المحبوسين بشكل عام.

إلى جانب الموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في أديس أبابا في جمهورية إثيوبيا، وكذلك الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.