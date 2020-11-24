السيسي يكشف موعد توافر لقاح كورونا ويتحدث عن إجراءات "لا ينبغي تكرارها"

وخلال كلمة وجهها الرئيس السيسي إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع زيادة عدد إصابات كورونا، قال إن اللقاح لن يتوفر قبل منتصف العام المقبل، حسبما نقل موقع "مصراوي".

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وأضاف السيسي:

سيتم التعاقد خلال الأيام المقبلة للحصول على حصة مصر من لقاح كورونا، وهذا أقصى ما تم التوصل إليه حتى الآن.

وأشار إلى أن مصر لديها لجنة علمية متخصصة تدير الأزمة منذ ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، وسيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن التعاقد عليها لصالح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة، منها مبادرة تكلفتها 100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا، مؤكدا تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.​

وأردف السيسي أن

الدولة اضطرت خلال إدارة الموجة الأولى من أزمة كورونا لاتخاذ إجراءات "من المهم ألا نكررها مرة أخرى".

وتابع: "لن يحدث ذلك إلا بتعاونكم وحرصكم واتخاذ الأمر بمحمل الجد من جانب كل الفئات والمستويات في مصر، وعندما اضطررنا لعمل عزل جزئي وإغلاق جامعات ومدارس ومطاعم ومنشآت سياحية وغيرها، خلال الموجة الأولى، والآن لا نريد أن نعيد هذا الأمر".​

ودعا إلى عدم الجلوس في الأماكن المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي مع استخدام الكمامات بشكل دائم لتقليل فرص الإصابة، كما دعا الشركات والمصانع ووسائل المواصلات إلى الاستمرار في الحرص على استخدام الكمامات، داعيا رئيس الوزراء إلى العمل على طرح كميات أكبر من الكمامات على بطاقات التموين وفي المدارس والجامعات.