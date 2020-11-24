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ويذكر أن المفوضية الأوروبية قد وقعت خمسة عقود مع شركات مختلفة، لشراء لقاحات محتملة ضد وباء كوفيد-19، وهي شركة إسترا زينيكا، وشركة سانوفي جي إس كي، وشركة فايزر، وجونسون أند جونسون، ومؤخرا مع شركة نورفاك.
وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون وولي العهد السعودي يبحثان أهمية إتاحة لقاحات كورونا في أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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