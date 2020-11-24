«النيابة العامة» تجدِّد التنويه بالإجراءات الجزائية

جددت النيابة العامة التذكير بمهام رجال الضبط الجنائي حيال البلاغات والشكاوى الواردة إليهم، والإجراءات المطلوبة بشأنها.

وقالت النيابة العامة حسابها الرسمي بـ«تويتر»، إن رجال الضبط الجنائي، عليهم قبول جميع البلاغات والشكاوى الواردة إليهم في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته، كل بحسب اختصاصه بالبلاغات والشكاوى مع إبلاغ النيابة العامة بحكم الاختصاص، ومتى قُدم (البلاغ) لجهة ضبط غير مختصة مكانًا فعليها تسجيله وإحالته لجهة الضبط المختصة مكانًا.

وتابعت النيابة العامة، أن رجال الضبط الجنائي ومرؤوسيهم عليهم القيام بفحص البلاغات وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورا ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال وعليه إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعانوه وفق المادة 27 من نظام الإجراءات الجنائية.