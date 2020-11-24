أول زيارة علنية... قناة عبرية تكشف موعد زيارة نتنياهو للبحرين والإمارات

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بأول زيارة علنية له إلى الخليج، حيث يتوجه إلى مملكة البحرين الأسبوع المقبل، بداية من الأحد وحتى الأربعاء.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، المملكة، أيضا، الخميس في الأسبوع المقبل، أي بعد زيارة نتنياهو للمنامة.

فيما نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال من خلالها:

عاجل.. توقع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهولدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قريبا كما يبدو الأسبوع المقبل.

وتابع المذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان": الاستعدادات تُتخذ ويتم التنسيق بين الدول الثلاث. لم تُحدّد بعد التفاصيل النهائية بصدد هذه الزيارة المرتقبة.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.