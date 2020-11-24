شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نتعاون مع أمريكا فى مكافحة الإرهاب وفى مجال الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت ممتنة على الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، موضحا أن المحافظة على استمرار الحوار الاستراتيجي مع واشنطن مهم.

وقال وزير خارجية الكويت، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن: نعمل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، موضحا أن هناك بعض القطاعات والمجالات التي تعزز تعاوننا مع الولايات المتحدة.

ولفت وزير الخارجية الكويتى، إلى أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن مهم وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا، مستطردا: نتعاون مع الولايات المتحدة ضد الإرهاب ونزيد تعاوننا في مجال الأمن السيبراني.