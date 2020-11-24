شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية لمجلس الأمن: لن ندخر جهدا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المملكة العربية السعودية فى رسالة لمجلس الأمن وقف تهديدات ميليشيات الحوثييين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقالت السعودية لمجلس الأمن: لن ندخر جهدا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين.

وتوالت الإدانات العربية والعالمية، لاستهداف ميليشيا الحوثيين لمنشآت نفطية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثى عبر مقذوف خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية رفض مصر التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التى تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار امدادات الطاقة.