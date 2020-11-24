شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا جياكومو دورازو. وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإلى الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في تعزيز جهود بلدان الساحل لإقرار الأمن وتحقيق التنمية.

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