شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد رفضه تغيير الوضع القائم فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها القاطع لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم.

وقد أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد الماضى، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وأخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين، للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم، واعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وآخرهم نائب المدير وإصدار قرارات إبعاد بحقهم.

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية، وطالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال الكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.