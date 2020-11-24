شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الجزائرى يؤكد تحسن الحالة الصحية لتبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحفيظ علاهم المستشار الخاص للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج. وأضاف، فى تصريحات أبرزتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه "على تواصل مع نجل الرئيس، الذي أكد استجابة تبون للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته، وهو متفائل جدا بشأن صحة والده".

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