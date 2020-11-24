شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجمات مليشيا الحوثى على مواقع عسكرية فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، لهجوم مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع الجيش شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية - أن الجيش اليمنى تصدى لهجوم شنته ميليشيا الحوثى على مواقع الجيش باتجاه جبال دحيضة، التى استعادتها قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عدداً من أفرادها بين قتيل وجريح.

وفى الجبهة ذاتها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات كانت فى طريقها للميليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.