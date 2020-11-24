شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأرمينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان. واستعرض الجانبان خلال الاتصال، المساعدات الإنسانية الأمريكية للمنطقة، والجهود المبذولة للتفاوض بشأن تسوية سلمية لنزاع ناغورنو كاراباخ. وأعربا عن أملهما في استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وأرمينيا في مختلف المجالات.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأرمينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.