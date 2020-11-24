شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 4586 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، تسجيل 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 192996 إصابة. وقالت في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 125433 حالة، مشيرة إلى أن 2128 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 460 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 78 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2380 حالة.

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