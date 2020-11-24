شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد آلية قبول رجال الضبط الجنائي للبلاغات والشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، ضوابط قبول رجال الضبط الجنائي البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، كل بحسب اختصاصه.

وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر “تويتر”، أنه على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى، سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولة، وذلك مع إبلاغ النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتابعت النيابة العامة أنه على رجال الضبط الجنائي وعلى مرؤوسيهم فحص البلاغات تحت إشرافهم، إلى جانب جمع المعلومات المتعلقة بها في محضر والتوقيع عليه، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل وإبلاغ النيابة فوراً، كما يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال وإثباتها في محضر خاص يوقع عليه هو ومعاونوه.