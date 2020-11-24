شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: لأن أطفالك مسؤوليتك.. إليك 6 إرشادات يجب الإلتزام بها لتأمين جلوسهم بالسيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور 6 إرشادات يجب على قائد المركبة الإهتمام بها لتأمين جلوس الأطفال داخل المركبة، وذلك عبر إنفوجراف نشرته عبر تغريدة لها بالحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت “المرور”: “أطفالك مسؤوليتك، وتأمين جلوسهم بالشكل الصحيح داخل المركبة يعزز مستوى السلامة لهم”، حيث يجب عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارة، وويجب التأكد من جلوسهم في مقاعدهم المخصصة مع ربط حزام الأمان.

فيما يجب التاكد من إقفال مفتاح النوافذ الخلفية، كما يجب الحرص على ان يكون مفتاح السيارة دائمًا مع قائد المركبة، والتأكد من وضعية يد الطفل ورأسه عند فتح النوافذ وإغلاقها، ثم تعليمهم عدم الوقوف على مسند باب الراكب.