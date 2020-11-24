وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إن الطالب التركي الجنسية، حاول تفعيل خدمة بشكل مشاركة الشاشة للتحايل على البرنامج، كما تولى السيطرة على إدارة الفصل افتراضيا.
© REUTERS / Faisal Nasser
وتمكن الطفل من نشر شعاره على السبورة، وإخراج المعلم من الشرح ومشاغبته إلكترونيا بصورة متكررة. حذرته المدرسة من تكرار مشاغبته أمام ولي أمره، كما تعهد الطلب بعدم تكرار ذلك.
وبرر التلميذ ما قام به بأنه تحدى زملاءه في "تهكير" (اختراق) المنصة وبرنامج "التيمز" للحصول على خاصية الحضور والغياب والشرح، ولم يتوقع أن يستطيع ذلك بسرعة بعد محاولات عدة استمرت معه أيام، وهو يسهر على البرنامج مبررا بأنه يدرس أمام أسرته.
وذكرت إدارة المدرسة أن مثل هذه المحاولة جديدة وغير مقبولة، خاصة وأن جميع الطلبة قاموا بموافقة رقمية على عدم محاولة الاختراق أو العبث أثناء دخولهم للبرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر تلميذ بالابتدائية يخترق منصته التعليمية ويتحكم بها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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