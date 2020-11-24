شكرا لقرائتكم خبر عن ذا هيل: ملك الأردن يتواصل هاتفيا مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل العاهل الأردنى عبد الله الثانى، هاتفيا مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، بعد انتخاب نائب الرئيس السابق هذا الشهر، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

كما تحدث بايدن مع رئيس حلف شمال الأطلسى وزعماء الاتحاد الأوروبى، والمحادثات التى تأتى فى الوقت الذى رفض فيه الرئيس ترامب التنازل عن الانتخابات، وأصر وزير الخارجية مايك بومبيو، أثناء رحلة دبلوماسية تستغرق 10 أيام فى أوروبا والشرق الأوسط، على أن عملية الانتخابات الأمريكية غير حاسمة مع استمرار عد الأصوات.

فى مكالمته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أعاد بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة "الدائم" بالمنظمة، بما فى ذلك اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء. كما تحدث حول ضمان امتلاك حلف الناتو للقدرات لمواجهة التحديات المتعلقة بردع التهديدات الجديدة والناشئة، بما فى ذلك تغير المناخ والأمن الصحى العالمي.

كما تحدث بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، حيث عبروا عن التزام الولايات المتحدة بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبى، والعمل معًا فى مجال التجارة، وتنشيط الاقتصاد، ومواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الديمقراطية.

وأعرب بايدن فى مكالمته مع ملك الأردن عن تصميمه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن وأعرب عن شكره لاستضافة الحكومة الأردنية للاجئين من سوريا ومناطق أخرى.

وقال الرئيس المنتخب أيضًا إنه يأمل فى العمل عن كثب مع عبد الله لاحتواء ازمة كورونا ومكافحة تغير المناخ، ومكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية الإقليمية الأخرى.