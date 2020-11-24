السودان يسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتى وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما تم شفاء 53 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سجلت منها 116 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 6 ولايات، وبهذا يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفا و 187 حالة، بينها 1199 وفاة و9 آلاف و790 شخصا تعافوا.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.