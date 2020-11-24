شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فى أرامكو السعودية يؤكد هجوم الحوثيين على منشأة نفط حيوية فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول في أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين هاجموا منشأة نفط حيوية في جدة، مضيفا أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين ورجال الإطفاء استجابوا توا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة.

وأكد المسئول أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية.

وقال المسئول إن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن.