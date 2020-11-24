شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: توقعات بأمطار رعدية على جازان حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات الداير بني مالك، و العارضه، والعيدان، وفيفا .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً .