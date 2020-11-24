مجلس الوزراء الكويتي يحسم الجدل بشأن تصويت مصابي كورونا

قرر مجلس الوزراء السماح لمصابي ومعزولي "كورونا" بالتصويت في الانتخابات المقررة باعتباره حقا دستوريا أصيلا، وفق صحيفة "القبس".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الأمة في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار 50 نائبا موزعين على 5 دوائر انتخابية بالبلاد.

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وأمس الإثنين، نقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر في إدارة الفتوى والتشريع قولها إن "تصويت مصابي كورونا لا يتعارض مع قانون الانتخاب، لكنه مخالف للقوانين الصحية".

وتابعت بقولها "اعتمدنا في رأينا على ضرورة تطبيق القوانين، التي يمنع فيها منعا باتا مغادرة الأفراد الخاضعين للحجر أو العزل الصحي المؤسسي أو المنزلي لأماكن حجرهم أو عزلهم أو علاجهم خلال الفترة المحددة".

وكان وزير العدل، وزير الأوقاف، فهد العفاسي، قد أحاط مجلس الوزراء أمس بما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الآلية العملية المناسبة لتنظيم عملية الانتخابات بكامل مراحلها، بما يكفل ممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بسهولة ويسر، ويضمن الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء والمحافظة على سلامة المواطنين وصحتهم.

وأمس الإثنين، أفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل وفاتين و337 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 670 مريضا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 140.393، منها 868 وفاة، و132.848 حالة تعاف.