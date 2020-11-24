الأردن يدين استهداف جدة السعودية بهجوم إرهابي

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إن الوزارة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة بترول في مدينة جدة السعودية، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

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وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، ضيف الله على الفايز، رفض الأردن للهجوم ووصفه بـ"الجبان".

واستنكر متحدث الخارجية استمرار جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مهاجمة المناطق المدنية.

وقال الفايز إن الأردن يقف إلى جوار المملكة العربية السعودية ضد ما يهدد شعبها.

واعتبر الفايز أن "أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية "نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية، شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المصدر إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".