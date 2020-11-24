شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكويت، بأشد العبارات، استهداف جماعة الحوثى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة (جدة) السعودية، وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة، والتى تستهدف المدنيين، والبنى التحتية، وإمدادات الطاقة العالمية، والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، تستوجب تحرك المجتمع الدولى، ولا سيما مجلس الأمن، لردع من يخطط ويقف وراءها، صيانة للأمن والسلم الدوليين". وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية، وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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