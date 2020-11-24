خبير اقتصادي يكشف عن كارثة جديدة للبنان

وغرد هانك على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلالها: "من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق".
وسجلت نسبة التضخم في لبنان حوالي 365% لتسبقه دولة فنزويلا التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 2133%.
أما المركز الثالث فكان من نصيب دولة زيمبابوي وتليها كل من سوريا والسودان.
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