ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان، إلى أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.

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