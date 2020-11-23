شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من قنصلية المملكة في «هيوستن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قنصلية المملكة العربية في هيوستن الأمريكية، إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة المقبلين بمناسبة الإجازة الفيدرالية. وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تود القنصلية أن تنوه للموطنين والمراجعين الكرام بأنها سوف تكون مغلقة يومي الخميس ٢٦ / ١١/ ٢٠٢٠ م والجمعة ٢٧/ ١١ / ٢٠٢٠ م بمناسبة الإجازة الفيدرالية الأمريكية (Thanksgiving). وللحالات الطارئة نرجو الاتصال بنا:

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