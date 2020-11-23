شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن إضافة العنوان الوطني في منصة «أبشر»؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت منصة أبشر طريقة إضافة العنوان الوطني في المنصة، ومدى إمكانية تفويض شخص آخر لاستلام تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
وأوضحت المنصة، في تغريدة عبر “تويتر”، من خلال ردها على أبرز الأسلة الأكثر استفسارا، أنه يمكن إضافة العنوان الوطني في منصة أبشر، وذلك بعد التسجيل في العنوان الوطني “واصل”، حيث يتم الربط إلكترونياً في منصة أبشر.
وأضافت المنصة أنه يمكن تفويض من يستلم تجديد بطاقة الهوية الوطنية نيابة عن المواطن من خلال خدمة تفويض مراجعة القطاعات من خلال منصة أبشر.
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