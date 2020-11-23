التحالف العربي يعلق على استهداف خزان وقود في السعودية

وقال المالكي في تعليقه على البيان الصادر من وزارة الطاقة السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، "إنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان"، بحسب موقع صحيفة "الرياض" السعودية.

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لافتا إلى أنه "لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي".

وتابع المالكي: "هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) والتي تبنتها الميليشيا الحوثية واثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع ( كروز وطائرات دون طيار مفخخة)".

وأكد المالكي أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب".

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.