شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: ندين الهجوم الإرهابى الجبان على محطة وقود فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف محطة توزيع وقود في جدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مصدر مسئول في وزارة الطاقة أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.