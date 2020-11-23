الملك سلمان: سباقون فى مبادرات تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز: سباقون فى مبادرات تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق هنأ شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز على نجاح قمة العشرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأشاد رئيس المجلس الأوروبي بجهود السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب، كما هنأ رئيس المجلس الأوروبي الملك سلمان على النجاح الباهر لقمة العشرين.
وعبر رئيس المجلس الأوروبي عن رغبته في تعزيز التعاون مع السعودية انطلاقا من دورها القيادي.
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