شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عمق العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الملك سلمان، ذكر خلال اتصال هاتفي اليوم،الاثنين، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.

من جانبه، أعرب ميشيل عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الإسلامي، مهنئًا الملك سلمان على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام وانتهت أعمالها أمس.