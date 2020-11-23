شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من خطأ أثناء النوم قد يسبب التسمم أو الموت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر د. خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين من النوم في غرفة أو خيمة مغلقة أثناء استعمال الحطب. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن النوم في غرفة أو خيمة مغلقة والحطب يشتعل يقي من شدة البرد، بينما يعرض الأشخاص التي تنام داخل الغرفة للإصابة بتسمم غاز أول أكسيد الكربون القاتل.

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