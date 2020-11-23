مصدر سعودي يكشف تفاصيل استهداف منشأة "أرامكو" من قبل "أنصار الله"

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ففي الوقت الذي لا يوجد فيه تأكيد رسمي من قبل السلطات السعودية ، قال مصدر في شركة أرامكو لـ"CNN"، إن "المنشأة في جدة تم استهدافها ولم تضرب"، دون تقديم تفاصيل إضافية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يوجد تأثير أو جرحى مما يعلمه حتى الآن".

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثي على لسان المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، قوله إن "القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 يعلن عنه للمرة الأولى".

وأضاف سريع قائلا إن "صاروخ قدس 2 وهو جيل جديد من الصواريخ المجنحة التي تنتجها القوة الصاروخية اليمنية ويعلن عنه اليوم، دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يجر الإعلان عنها".

ويعد الهجوم الأضخم ذلك الذي شنته الجماعة اليمنية على منشآت أرامكو يوم 14 سبتمبر/ أيلول 2019، حيث استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ ضربت منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية مما أثر على إنتاج السعودية بصورة كبيرة وقتها.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.