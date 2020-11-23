خبراء: سنحتاج لجرعات معززة بعد أخذ لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رجح خبراء أن تكون هناك حاجة إلى جرعات معززة (مساندة) Booster shots ضد فيروس كورونا المستجد، بعد توافر لقاح ضد الفيروس وتوزيعه على نطاق واسع.



وهذا الأمر يضيف إلى التحديات القائمة بالفعل لمسألة توزيع اللقاحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أنها ستحتاج إلى أكثر من جرعة.

ويتوقع علماء ألا توفر اللقاحات ضد الفيروس الحماية الدائمة، ما يعني أننا سنحتاج إلى أخذ جرعات معززة للبقاء محصنين منه.

مارم كيلباتريك، عالم الأمراض، قال لموقع بيزنس إنسايدر: "إذا تبين أن المناعة عابرة، سنحتاج إلى خطة للتطعيم بالإضافة إلى حقنات معززة، أو إعادة التطعيم على فترات دورية".

وكانت شركتا موديرنا وفايزر اللتان يتوقع أن يتم توزيع لقاحيهما قريبا قد أعلنتا أن اللقاحين سوف يؤخذان على جرعتين. بالنسبة للقاح الأول، ستكون المدة الزمنية بين الجرعتين هي شهر، والثاني ثلاثة أسابيع.

وهذا الأمر سيكون تحديا خاصا، لأن زيادة عدد الجرعات المطلوبة، يجعل من الصعب حصول الجميع عليها، بالنظر إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من القوارير والثلاجات والزيارات للعيادات وهي موارد محدودة حاليا.

وبالنظر إلى عدم توافر معلومات بشأن المناعة ضد الفيروس، فإنه في حال رصد العلماء تراجع مناعة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في المستقبل، سيلجأ الأطباء إلى إعطاء المرضى جرعات تعزيزية.

والت أورينستين، المدير السابق لبرنامج اللقاحات الوطني الأميركي، قال إنه "بمجرد أن نبدأ في رؤية حالات فشل للقاحات تتزايد، يمكننا التفكير في الجرعات المعززة"، لكنه أكد أننا "لا نعرف في هذه المرحلة ما إذا كان ذلك سيكون ضروريا".

الجدير بالذكر أنه عندما تصيب فيروسات مثل "التهاب الكبد أ" أو الحصبة الشخص، أو أخذ لقاحا ضدها، سيكون محصنا منها مدى الحياة، على عكس فيروسات كورونا، التي يمكن أن تهاجم المريض مرة أخرى بعد أشهر أو سنوات، وفق "قناة الحرة".

وفي حال كان اللقاح ضد كورونا المستجد على غرار تطعيمات أخرى تحتاج إلى جرعات دورية، سيكون السؤال هو ما إن ستدعو الحاجة إلى جرعات إضافية.

بيزنس إنسايدر قالت إن الخبراء لن يتمكنوا من الإجابة على هذا السؤال حتى يتم توزيع اللقاحات على نطاق واسع.