مودرنا تعلن سعر لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أمس الأحد، عن النطاق السعري المقرر للقاح كوفيد- 19 الذي طورته شركته وحقق نجاحا كبيرا في التجارب السريرية.



وقال ستيفان بانسل في تصريحات لصحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية الأسبوعية، إن النطاق السعري المقرر يتراوح بين 25 و37 دولارا للجرعة الواحدة من اللقاح، وذلك بناء على الكمية المطلوبة.

ويحتاج الشخص الواحد لجرعتين من اللقاح، ورجحت تقارير إعلامية في السابق أن يتراوح النطاق السعري بين 32 و37 دولارا.

ونقلت الصحيفة عن بانسل قوله: لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الأنفلونزا، والذي يتراوح بين 10 دولارات و 50 دولارا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات مع الشركة إن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع شركة مودرنا لتوريد ملايين الجرعات من اللقاح بسعر أقل من 25 دولارا للجرعة.

وأوضح بانسل: لم يتم توقيع أي شيء حتى الآن، لكننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية، نريد أن نسلم إلى أوروبا ونجري محادثات بناءة”، مضيفا أنها كانت مجرد “مسألة أيام” حتى يكون العقد جاهزا.

وقالت مودرنا إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد- 19، بناء على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية متقدمة. وأجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع الشركة بشأن اللقاح منذ يوليو، بحسب رويترز.