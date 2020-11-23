شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الليبية للنفط تعلق تحويل إيرادات المبيعات للمصرف المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأحد إن مصرف ليبيا المركزي أبلغ عن إيرادات طاقة غير دقيقة مضيفة أنها ستعلق بشكل مؤقت تحويل إيرادات المبيعات إلى حساب البنك.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها لن تستأنف تحويل عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا وإلى أن يتحلى البنك بالشفافية بشأن كيفية توزيع إيرادات النفط في السنوات الماضية.

وأضافت أنه حتى ذلك الحين ستحتفظ بالمال في المصرف الليبي الخارجي.. ولم يتسن الحصول على تعليق من مصرف ليبيا المركزي.