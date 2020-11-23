شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: توقعات بحالتين ممطرتين وتساقط البَرَد على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، حالتين ممطرتين بالإضافة لتساقط البرد على عددة مناطق بالمملكة .

وقال الحصيني عبر حسابه بتويتر : “لازالت لله الحمد توقعات الأمطار مبشرة نسأل الله من فضله هي ليست حالة واحدة إنما متوقع حالتين ممطرتين الأولى بدايتها الخميس 1442/4/11 هـ والثانية تليها مباشرة وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد وفرصة سيول”.

وأضاف : “متوقع – بإذن الله – تبرد ورطوبة جيدين في طبقات الجو ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب”.