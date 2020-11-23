وزير التعليم المصري: حالة وحيدة سيتم فيها إغلاق المدارس بسبب كورونا

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية، إن "الوضع مطمئن وأعداد الإصابات داخل المدارس قليلة، يمكن التعامل معها".



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وأشار إلى أن "بعض أولياء الأمور يرسلون أبنائهم للمدرسة وهم مريضى، وبعض المدارس لا تبلغ عن الحالات، لكن بشكل عام الأحوال منتظمة"، وفقا لموقع "الدستور".

وأكد شوقي أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إغلاق المدارس بسبب كورونا، إذا صدر قرار من الحكومة بغلق المقاهي والسينمات والنوادي، مردفا: "عمرها ما تبقى خاصة بالتعليم، لأنه مش معقول نقعد من المدرسة ونتفسح في الشارع".

كان وزير التعليم قال في وقت سابق، إن نسبة الإصابة في المدارس لا تتخطى حد الـ 5 على 10 آلاف وأن الإجراءات الاحترازية تطبق كاملة. مضيفا، أنه لا يملك قرار إغلاق المدارس، وأن مهمته تسيير العملية التعليمية والقرار بيد الدولة، التي أعدت العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الأحد، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة نزولا من 358 إصابة و14 وفاة يوم السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان/ إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة".