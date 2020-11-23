شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تتخذ تدابير للحد من انتشار كورونا بينها تخفيض طاقة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر والى الخرطوم أيمن خالد نمر، قرارا يتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك بناء على تقرير وزارة الصحة بالولاية.

ونص القرار على ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة المشتركة بالولاية.

كما ألزم المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية الخرطوم بالعمل بنسبة ٥٠٪ من القوى العاملة، على أن يستثنى من ذلك القطاعات الحيوية بالدولة.

وتقرر إيقاف إقامة الحفلات والمناسبات بصالات الأفراح والأندية، وإيقاف نشاط الصالات الرياضية ومحال الشيشة، وحظر التجمعات الجماهيرية، ويشمل ذلك الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج.

وأكد القرار ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الأسطح والأيدى فى منافذ تقديم الخدمات كالبنوك والأماكن التجارية ومجمعات خدمات الجمهور والمطاعم والكافتيريات.

وحذر القرار من أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وارتفع عدد مصابى فيروس كورونا فى السودان إلى 16 ألفا و 52 حالة، بينها 1197 وفاة، و 9737 شخصا تعافوا.