شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تزعم قصف شركة أرامكو السعودية في جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر . ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان.

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