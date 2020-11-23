أين «حواجز الشاحنة»؟.. حادث مروع في الرياض يُسفر عن إصابة خطرة (صورة)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصيب شخص بإصابة خطرةنُقل على إثرها للمستشفىنتيجة حادث تصادم سيارة من نوع هوندا سيفيك بشاحنة ضخمة وذلك بمدينة الرياض في تمامالساعة 11:21 م.
ولم تتكشف تفاصيل الحادث الذي نقله حساب طرق الرياض عبر تغريدة مصورة، فيما بدا ظاهرًا تسبب عدم التزام الشاحنة بالحواجزالتي تمنع انزلاق السيارات للأسفل أثناء وقوع الحادث حيث ساهم هذا الأمرفي شدة الحادث والإصابة البليغة لقائد السيارة، و هو ما تساءل عنه مغردون، مؤكدين ضرورة ضبط المسؤول عن الشاحنة ومسائلته.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أقرت فرض الحواجز الخاصة بالشاحنات على طرق المملكة كافة، لتلافي آثار الحوادث التي قد تودي بحياة قائدي المركبات الصغيرة.
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