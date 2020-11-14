إسبانيا تدعو المغرب والبوليساريو إلى استئناف المفاوضات

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الجمعة، حثت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، "الأطراف على استئناف عملية التفاوض والمضي نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".

وقالت الوزارة إن "الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لضمان احترام وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية"، بحسب "فرانس برس".

وأشارت إلى أنه "في الأيام الماضية، اتخذت إسبانيا خطوات في هذا الاتجاه ودعت الى تحمل المسؤولية وضبط النفس".

وأعلنت جبهة البوليساريو الجمعة أنها أنهت وقف إطلاق النار المعمول به منذ 30 عاما، بعد أن شن المغرب عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء الغربية المتنازع عليها.

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة على الساحل الأطلسي لإفريقيا ومستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على ثمانين بالمئة منها، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.