الصحة المصرية: أعراض تؤكد إصابتك بمرض السكر

وقالت وزارة الصحة المصرية على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن أعراض مرض السكر، هي كثرة التبول وفقدان الوزن والإعياء والخمول والإجهاد وتأخر التئام الجروح وشدة العطش والجوع.

إضافة إلى عدم وضوح الرؤية وحرارة في القدمين وألم وتنميل في اليدين والقدمين وحدوث التهابات متكررة في الجلد.

وبدورها، كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 18 مليون مواطن فوق سن 40 عاما بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر.

وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغا بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية مما ينعكس بالإيجاب على تحسين الصحة العامة للمواطنين خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.