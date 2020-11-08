«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» بالخفجي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني في جمرك الخفجي لبيع سيارات تشليح وفقًا لنظام الجمارك الموّحد. ويشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: – البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة. – إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك. – دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 ( علاوة على قيمة البيع). – أضافت الجمارك أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام برسم الوارد وسيتم احتساب أجور التخزين في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة اخرى. – يجب الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.

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