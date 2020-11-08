المدينة المنورة... مناسبات اجتماعية وتجمعات رفعت إصابات كورونا

وبحسب جريدة عكاظ السعودية فإن محمد خلاوي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أكد وجود 10 عيادات بالمنطقة، تعمل 16 ساعة في كل أيام الأسبوع، في استقبال المراجعين ومن تظهر عليه أعراض اشتباه بإصابته بكورونا.

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وأشار إلى أن العيادات يتم فيها فحص الحالات المشتبهة، بواسطة فريق طبي مدرب، ويتم عمل الفحوصات اللازمة، ويتولى الطبيب وصف العلاج اللازم فورا دون انتظار نتيجة المسحة.

ولفت خلاوي إلى أن العيادات استقبلت 80 ألف مستفيد حتى الآن، فضلا عن أن البروتوكول العلاجي أسهم في تقليل الأعراض وشدتها.

وبحسب "عكاظ" فإن المدينة المنورة، تعد مكانا خصبا لانتقال الفيروس لعدم التزام وإهمال البعض ارتداء الكمامة.

كما شهدت الفترة الأخيرة افتتاح عدد من المطاعم، وتجمع عدد كبير من الرواد، فيما شددت الأجهزة الأمنية على تطبيق المخالفات على عدم ارتداء الكمامات في الأسواق والمراكز التجارية، فيما بدأ مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المدينة يستقبل كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة الإجراءات والتدابير.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد طالبت الراغبين في أداء الصلاة بـ"المسجد النبوي الشريف" وزيارة "الروضة الشريفة" تأجيل أدائهم تلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض المشابهة التي تحتمل إصابتهم بفايروس كورونا المستجد.