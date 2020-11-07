بعد قرار مفاجئ... الرئيس اللبناني لأمريكا: هاتوا الوثائق

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وشدد عون، على ضرورة "تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك"، لافتا إلى أنه "سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر"، فيما قال باسيل "إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لا تخيفه". ونشر تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني".