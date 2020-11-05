شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، تشمل السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بمكة المكرمة بـ35 درجة مئوية، فيما تُسجل أدنى درجة في القريات.