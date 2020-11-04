شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتتح قنصليتها في مدينة العيون المغربية(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، قنصليتها في مدينة العيون المغربية، في خطوة دبلوماسية أشادت بها الرباط.

وتم حفل افتتاح القنصلية الإماراتية في مدينة العيون بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والسفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري، وخلال الحفل، قال بوريطة إن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية.

واعتبر أن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد على حق المغرب في سيادته في الصحراء ودعم من الإمارات، مشددا على أن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية.

وأضاف أن افتتاح القنصلية من شأنه أن يفتح لرجال الأعمال الاستثمار في المجالات الاقتصادية التي تمتاز بها مدينة العيون، وشدد على أنه بين المغرب والإمارات تنسيق مشترك في القضايا الدولية والإقليمية.



قنصلية الامارات

وأصبحت الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في الأقاليم الصحراوية المغربية، وأكدت الإمارات مواقفها الثابتة مع المغرب في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية.

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات أبلغ، العاهل المغربي الملك محمد السادس في أواخر أكتوبر الماضي بنية بلاده افتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة.



افتتاح قنصلية الامارات فى العيون

وحينها، أعرب الملك محمد السادس عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد أبوظبي على هذا القرار، الذي وصفه بـ" التاريخي والمهم والداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة أن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة"



قنصلية الامارات فى العيون

وعبر العاهل المغربي عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، "وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية".