شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تنفى اتخاذ أى قرارات تتعلق بالموجة الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء السوداني، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع وباء كورونا، وكيفية درء آثاره، مشددا على أنه لم تصدر عن اللجنة أي قرارات جديدة في هذا الخصوص.

وأشار مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأحد، إلى أن الإشاعات كثرت حول الوضع الصحي العام بالسودان مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حسب تقارير وزارة الصحة الاتحادية، ومنها قرارات سابقة للحكومة بخصوص الإغلاق الجزئي أو الكامل، فضلا عن أخبار عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من آثار الوباء.

ونفى مجلس الوزراء هذه الإشاعات والأخبار المتداولة بخصوصها.

وسجل السودان 13 ألفا و819 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 837 وفاة، و6 آلاف و764 شخصًا تعافوا.